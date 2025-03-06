«Аркадаг» объявил стартовый состав на матч Лиги вызова АФК против «Ист Бенгала»

«Аркадаг» объявил стартовый состав на матч Лиги вызова АФК против «Ист Бенгала»

Стал известен стартовый состав чемпиона Туркменистана «Аркадага» на первый матч 1/4 финала Лиги вызова АФК против индийского «Ист Бенгала».

«Аркадаг»: вратарь – Расул Чарыев, защитники – Гуйчмурад Аннакулиев, Мекан Сапаров, Абды Бяшимов, Ибрагим Маммедов, полузащитники – Ресул Ходжаев, Шаназар Тиркишов, Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, нападающие – Дидар Дурдыев и Бегенч Акмаммедов.

Игра пройдет сегодня на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте и начнется в 18:30 по ашхабадскому времени.

Ссылка на прямую трансляцию.