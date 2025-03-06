«Аркадаг» объявил стартовый состав на матч Лиги вызова АФК против «Ист Бенгала»

Стал известен стартовый состав чемпиона Туркменистана «Аркадага» на первый матч 1/4 финала Лиги вызова АФК против индийского «Ист Бенгала».

«Аркадаг»: вратарь – Расул Чарыев, защитники – Гуйчмурад Аннакулиев, Мекан Сапаров, Абды Бяшимов, Ибрагим Маммедов, полузащитники – Ресул Ходжаев, Шаназар Тиркишов, Мирза Бекназаров, Язгылыч Гурбанов, нападающие – Дидар Дурдыев и Бегенч Акмаммедов.

Игра пройдет сегодня на стадионе «Солт-Лейк» в Калькутте и начнется в 18:30 по ашхабадскому времени.

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