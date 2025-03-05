Футболист «Ахала» Беренов забил первый гол нового сезона Высшей лиги Туркменистана

Первый гол Высшей лиги Туркменистана по футболу сезона-2025 забил полузащитник «Ахала» Махтымберды Беренов.

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата Туркменистана, в котором встречаются «Ахал» и «Небитчи». Команды играют на стадионе в генгешлике Бабарап Ахалского велаята. Матч начался в 15:00 по ашхабадскому времени.

19-летний Беренов открыл счет на 38-й минуте.

«Ахал» завершил прошлый сезон чемпионата Туркменистана на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 67 очков в 30 матчах. «Небитчи» занял седьмое место, набрав за 30 игр 27 очков.