Туркменистан и ЕС расширяют парламентское сотрудничество

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу со Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия и подтвердили курс на углубление межпарламентского диалога. Об этом сообщает Меджлис Туркменистана.

Встреча была посвящена обсуждению приоритетных направлений внешней политики Туркменистана и механизмов сотрудничества с Европейским Союзом. Представители сторон подчеркнули эффективность существующих форматов взаимодействия, включая Межпарламентский диалог, Диалог по правам человека и консультативные встречи по линии внешнеполитических ведомств.

Особое внимание было уделено расширению сотрудничества в различных областях. Гулманова и Стипрайс отметили последовательное развитие отношений между Туркменистаном и ЕС, подчеркнув важность обмена опытом в законодательной и парламентской деятельности, а также проведения совместных обучающих семинаров.

В завершение встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении диалога и развитии отношений на принципах взаимного уважения, равноправия и доверия. Достигнутые договоренности создают прочную основу для дальнейшего укрепления межпарламентских связей Туркменистана с Европейским Союзом.