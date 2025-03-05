Председатель Халк Маслахаты Туркменистана осмотрел строительство медицинского центра

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана совершил рабочую поездку по столице, ознакомившись с ходом строительства Международного педиатрического центра. Новый медицинский комплекс будет способствовать значительному улучшению системы здравоохранения страны, сообщает TDH.

Центр, расположенный в южной части столицы, построен в соответствии с международными стандартами и оснащается передовыми мировыми технологиями. Медицинский комплекс рассчитан на 160 мест и будет специализироваться по нескольким ключевым направлениям: неврология, эндокринология, ортопедия, аллергология и детские заболевания.

Особенностью нового Центра станет высокотехнологичное оборудование, позволяющее проводить быструю диагностику – в течение одного часа. Планируется использование цифровых технологий и возможностей искусственного интеллекта, что обеспечит высокий уровень медицинских услуг и сократит сроки диагностики и лечения.

Здесь состоялось рабочее совещание с участием генерального директора Дирекции международных медицинских центров, директора отделения интенсивной терапии Международного кардиологического центра, представителя строительной компании и хякима города Ашхабад. В центре обсуждения – реализация очередного этапа государственной программы «Saglyk», направленной на кардинальное улучшение системы здравоохранения Туркменистана. Участники детально рассмотрели вопросы завершения строительства Центра, его оснащения современным оборудованием и подготовки медицинских кадров. Особо подчеркивалось, что врачи, которые будут работать в новом медицинском учреждении, прошли стажировку в ведущих клиниках мира и готовы работать с передовыми медицинскими технологиями.

Герой-Аркадаг особо отметил важность создания комфортной атмосферы для маленьких пациентов, обратив внимание на цветовую гамму и декоративное оформление помещений. Центр призван не только лечить, но и создавать позитивное впечатление у детей.

Строительство Международного педиатрического центра является частью государственной программы «Saglyk» и направлено на укрепление здоровья подрастающего поколения, повышение качества медицинских услуг и профилактику заболеваний.