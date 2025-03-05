Председатель Меджлиса Туркменистана и посол Испании обсудили перспективы сотрудничества

Председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова провела встречу с новым послом Испании в Ашхабаде Рикардо Мартинесом Васкесом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений и перспективы межпарламентского взаимодействия. Дипломат был официально представлен руководству национального парламента и ознакомлен с основными направлениями внешней политики Туркменистана.

Как сообщает Меджлис Туркменистана, Гулманова поприветствовала дипломата и от имени главы государства Президента Сердара Бердымухамедова поздравила его с назначением, подчеркнув важность укрепления дружественных связей между странами. В ходе встречи были детально представлены принципы внешней политики Туркменистана, основанные на позитивном нейтралитете, миролюбии и взаимном уважении.

Особое внимание в разговоре было уделено структуре Меджлиса и его роли в реализации национальных программ и комплексных реформ, направленных на социально-экономическое развитие страны. Рикардо Мартинес Васкес выразил глубокую признательность за теплый прием и отметил, что считает за честь представлять Испанию в Туркменистане.

По завершении встречи обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении межгосударственных отношений и развитии плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Испания.