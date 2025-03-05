Глава МИД Туркменистана обсудил перспективы сотрудничества с представителем ЕС

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с новоназначенным Специальным представителем Европейского Союза по Центральной Азии Эдуардсом Стипрайсом, в ходе которой стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах.

Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, дипломаты подчеркнули важность системной работы совместных механизмов, включая Совместный комитет «Туркменистан–ЕС» и Межпарламентский диалог.

Особое внимание было уделено сотрудничеству в стратегических областях. В частности, стороны обсудили взаимодействие в энергетике, транспорте, защите окружающей среды, в том числе инициативы по сокращению выбросов метана и развитию возобновляемых источников энергии.

Значительный акцент был сделан на гуманитарном направлении партнерства. Дипломаты договорились продолжить образовательные проекты и программы, направленные на укрепление связей между научными и образовательными институтами двух сторон.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, включая взаимодействие с финансовыми институтами ЕС, и намечены совместные мероприятия на текущий год.