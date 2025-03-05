В Туркменистане стартовали студенческие соревнования к Международному женскому дню

В многофункциональном спортивном комплексе Туркменского государственного института физической культуры и спорта состоялось открытие комплексных спортивных состязаний, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта. В соревнованиях принимают участие студенты и преподаватели более 20 высших учебных заведений страны, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Участники будут бороться за медали в пяти видах спорта: классическом и настольном теннисе, волейболе, баскетболе в формате 3х3, а также шахматах. Соревнования продлятся до 7 марта.

Начальник отдела студенческого спорта Туркменского государственного института физической культуры и спорта Сердар Гурдов подчеркнул важность проведения подобных мероприятий. По его словам, студенческие соревнования не только поддерживают спортивную форму участников, но и способствуют её повышению. Он отметил, что многие международные спортивные победы Туркменистана были достигнуты именно студентами.

Примечательно, что в конце прошлого года Туркменский государственный институт физической культуры и спорта официально вошёл в состав Международной ассоциации университетов физической культуры и спорта. Соответствующий сертификат был вручен Сердару Гурдову во время конференции этой организации в Алматы. Благодаря этому признанию Туркменистан получил возможность участвовать во всех международных студенческих соревнованиях.