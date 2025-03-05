В Туркменистане начал работу новый посол Испании

Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов провел встречу с новым послом Испании Рикардо Мартинесом Васкесом, который прибыл в Ашхабад с визитом. В ходе встречи дипломаты обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и наметили стратегические направления взаимодействия между странами. Об этом сообщает туркменский МИД.

Посол Испании вручил копии верительных грамот и был тепло встречен туркменской стороной. Ахмет Гурбанов поздравил дипломата с назначением и выразил готовность всячески содействовать его дипломатической миссии.

Стороны особо подчеркнули необходимость активизации партнерства в приоритетных секторах, включая сельское и водное хозяйство, транспортно-логистическую сферу, а также культурно-гуманитарное сотрудничество. Акцент был сделан на развитии образовательных программ и популяризации изучения испанского языка.

В рамках визита испанской делегации запланированы встречи с руководством около десяти министерств и ведомств Туркменистана. Делегацию представляют 18 компаний, среди которых такие известные, как «Ibertest», «Talgo», «INDRA», «Teltronic» и другие. Представители бизнеса намерены обсудить потенциальные направления экономического сотрудничества.

Рикардо Мартинес Васкес заверил, что приложит максимальные усилия для развития двусторонних отношений между Туркменистаном и Испанией.