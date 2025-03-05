В Туркменистане началось вручение денежных подарков женщинам

В Туркменистане начались торжественные церемонии вручения денежных подарков женщинам в честь Международного женского дня. Согласно указу Президента страны, все женщины и девушки Туркменистана получат праздничные выплаты, ставшие частью ежегодной государственной поддержки в преддверии 8 Марта.

Как сообщает газета «Туркменистан», такая церемония состоялась в Национальном музыкально-драматическом театре имени Махтумкули. Мероприятие прошло в формате праздничного представления с участием Народной артистки Туркменистана Оразгуль Апбасовой, которая поздравила гостей с наступающим праздником.

Аналогичные акции стартовали сегодня во всех регионах страны: в университетах, школах, государственных учреждениях и общественных организациях. Участницами торжеств стали женщины разных поколений, что подчеркивает масштабность социальной инициативы.