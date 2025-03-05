Артисты Главного театра Туркменистана гастролируют по Балканскому велаяту

Артисты столичного Главного академического драматического театра имени Сапармурата Туркменбаши с музыкально-юмористической постановкой «Şadyýan wäşiler» гастролируют по западному региону Туркменистана. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Гастрольный тур начался в городе Туркменбаши. Здесь артисты выступали в течение двух дней, даря зрителям незабываемые мгновения.

Затем коллектив с успехом продолжил свои выступления в Балканабате.

В состав гастрольной группы входят режиссёр, заслуженный деятель искусств Туркменистана Эзиз Ишангулыев, музыкальный постановщик Довлет Куввадов и артисты: Гульшат Тахирова, Чарыгулы Хоммадов, Мырат Оразмухаммедов.

— В рамках нашего творческого тура по Балканскому велаяту мы также посетим этрапы Берекет и Кызыларват. Слова благодарности балканских зрителей за наши музыкальные и юмористические постановки вдохновляют артистов нашего театра на создание новых, современных произведений, — отметил Эзиз Ишангулыев.