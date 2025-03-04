Яркий концерт народной туркменской музыки прошел в школе комплекса «Тязе заман»

Яркий концерт провёл отдел национальных инструментов Туркменской государственной специальной музыкальной школы имени Д.Овезова при ТНК имени М. Кулиевой.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», концерт состоялся в средней общеобразовательной школе № 137, расположенной в жилом комплексе «Тязе заман».

В ходе концерта студенты и педагоги исполнили песни и мелодии композиторов народной музыки, таких как Пурли Сарыев и Аннагельды Джульгяев, а также сочинения Вели Мухатова, Нуры Халмамедова, Реджепа Реджепова.

В программе концерта были выступления ансамблей дутаристов, гиджакистов и тюйдукистов, исполнителей на каноне и багламе.

Украсило концертную программу выступление студенческого оркестра народных инструментов «Ширван» под руководством художественного руководителя и дирижёра Гадама Джумагулыева.

Оркестр неоднократно становился призёром государственных и международных конкурсов. Вот, и в этот раз он увлек зрителей своим виртуозным исполнением. Зал подпевал артистам, что создало атмосферу единения.

Концерт, посвященный девизу года «Международный год мира и доверия», подчеркнул важность сохранения музыкального наследия и роль национальных инструментов в развитии культуры и преемственности поколений, отмечает источник.