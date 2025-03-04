Фильм «Анора» стал главным триумфатором церемонии вручения премии «Оскар»

97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает daily.afisha.ru.

Безусловным лидером по количеству наград стала картина режиссера Шона Бейкера «Анора», завоевавшая пять престижных статуэток. Фильм был отмечен в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Шон Бейкер), «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Российский актер Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», не смог получить статуэтку – награда в этой категории досталась Кирану Калкину за работу в фильме «Настоящая боль».

Победители премии «Оскар-2025»

Лучший фильм — «Анора»;

Лучшая режиссура — Шон Бейкер («Анора»);

Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»);

Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»);

Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);

Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);

Лучший международный фильм — «Я всё ещё здесь»;

Лучший оригинальный сценарий — «Анора»;

Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»;

Лучший короткометражный фильм — «Я не робот»;

Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»;

Лучший документальный короткометражный фильм — «Единственная девушка в оркестре»;

Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»;

Лучший анимационный короткометражный фильм — «В тени кипариса»;

Лучшая операторская работа — «Бруталист»;

Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»;

Лучший монтаж — «Анора»;

Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»;

Лучшая музыка — «Бруталист»;

Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»;

Лучший оригинальный саундтрек — El Mal, «Эмилия Перес»;

Лучший дизайн костюмов — «Злая»;

Лучший грим — «Субстанция».