Фильм «Анора» стал главным триумфатором церемонии вручения премии «Оскар»
97-я церемония вручения премии Американской киноакадемии состоялась в Лос-Анджелесе, сообщает daily.afisha.ru.
Безусловным лидером по количеству наград стала картина режиссера Шона Бейкера «Анора», завоевавшая пять престижных статуэток. Фильм был отмечен в категориях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Шон Бейкер), «Лучшая женская роль» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».
Российский актер Юра Борисов, номинированный за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Анора», не смог получить статуэтку – награда в этой категории досталась Кирану Калкину за работу в фильме «Настоящая боль».
Победители премии «Оскар-2025»
Лучший фильм — «Анора»;
Лучшая режиссура — Шон Бейкер («Анора»);
Лучшая мужская роль — Эдриан Броуди («Бруталист»);
Лучшая женская роль — Майки Мэдисон («Анора»);
Лучшая мужская роль второго плана — Киран Калкин («Настоящая боль»);
Лучшая женская роль второго плана — Зои Салдана («Эмилия Перес»);
Лучший международный фильм — «Я всё ещё здесь»;
Лучший оригинальный сценарий — «Анора»;
Лучший адаптированный сценарий — «Конклав»;
Лучший короткометражный фильм — «Я не робот»;
Лучший документальный фильм — «Нет другой земли»;
Лучший документальный короткометражный фильм — «Единственная девушка в оркестре»;
Лучший полнометражный анимационный фильм — «Поток»;
Лучший анимационный короткометражный фильм — «В тени кипариса»;
Лучшая операторская работа — «Бруталист»;
Лучшая работа художника-постановщика — «Злая»;
Лучший монтаж — «Анора»;
Лучшие визуальные эффекты — «Дюна: Часть вторая»;
Лучшая музыка — «Бруталист»;
Лучший звук — «Дюна: Часть вторая»;
Лучший оригинальный саундтрек — El Mal, «Эмилия Перес»;
Лучший дизайн костюмов — «Злая»;
Лучший грим — «Субстанция».