Туркменистан пригласил Президента Бангладеш на Международный форум мира и доверия

Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Президента Бангладеш Мохаммеда Шахабуддина на Международный форум мира и доверия, который планируется провести 12 декабря в Ашхабаде.

Как сообщает туркменское внешнеполитическое ведомство, посол Туркменистана в Пакистане Атаджан Мовламов провел встречу с главой дипмиссии Бангладеш в Исламабаде. В ходе встрече туркменский дипломат передал официальное пригласительное письмо от имени Национального Лидера туркменского народа, адресованное Президенту Бангладеш для участия в Международном форуме мира и доверия, приуроченному к 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.

В ходе встречи стороны также обсудили пути расширения и укрепления взаимовыгодных отношений между Туркменистаном и Республикой Бангладеш. Была выражена заинтересованность в развитии сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках региональных и международных структур.

Ранее свое участие в предстоящем Форуме высокого уровня подтвердили Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев.