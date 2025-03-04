Турецкая Karub выступит бронзовым партнером Международного форума IFT 2025 в Туркменистане

Турецкая компания «Karub» выступит в качестве бронзового партнера Международного форума по привлечению инвестиций в частный сектор «Инвестиции в будущее Туркменистана» (IFT 2025), который запланирован к проведению 18 марта в Ашхабаде. Об этом сообщили организаторы форума.

«Karub», специализирующаяся на поставках механического оборудования, сырья и материалов для различных отраслей промышленности, имеет обширный опыт работы на рынках Центральной Азии, включая Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан. Компания известна своим участием в государственных проектах, в том числе в нефтегазовой отрасли.

По информации организационного комитета, участие бронзового партнера из Турции подчеркивает международный статус форума и его значимость для развития экономического сотрудничества в регионе. На сегодняшний день своё участие в IFT 2025 подтвердили более 200 делегатов из 26 стран мира.

Форум призван стать профессиональной платформой для обмена опытом между туркменскими и зарубежными специалистами в области инвестиций и устойчивого развития. Программа мероприятия предусматривает обсуждение возможностей привлечения инвестиций в стратегически важные отрасли экономики Туркменистана и внедрения новых технологий.