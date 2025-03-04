Трансферы в туркменском футболе: ключевые переходы перед стартом чемпионата

4 марта стартует 33-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов Высшей лиги. Перед стартом сезона-2025 клубы могли укрепить свои составы новыми игроками, трансферное окно для них было открыто с 1-го по 28 февраля. О самых важных переходах футболистов – в материале «Туркменпортал».

«Аркадаг»

Пришли

Ахмет Атаев (защитник, «Алтын Асыр»),

Антон Максимов (вратарь, «Мерв»),

Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Ахал»),

Довлетмурад Аннаев (тренер),

Ахмет Аллабердыев (тренер).

Ушли

Назар Товакелов (полузащитник, «Ахал»),

Бегмурат Байов (полузащитник, «Ахал»,

Какагельды Бердыев (вратарь, «Ахал», аренда),

Илья Тамуркин (полузащитник, «Шагадам»),

Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Шагадам»).

«Ахал»

Пришли

Назар Товакелов (полузащитник, «Аркадаг»),

Бегмурат Байов (полузащитник, «Аркадаг»),

Какагельды Бердыев (вратарь, «Аркадаг», аренда),

Довран Бердыев (защитник, «Небитчи»).

Ушли

Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Аркадаг»),

Руслан Приев (защитник, «Шагадам», аренда),

Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Шагадам», аренда),

Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Шагадам»),

Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ашхабад»),

Тойли Батыров (защитник, «Небитчи»).

«Алтын Асыр»

Пришли

Сулейман Мухадов (нападающий, «Алай», (Кыргызстан)),

Али Хайдаров (полузащитник, «Мерв»),

Бегли Нурмурадов (вратарь, «Ашхабад», вернулся из аренды).

Ушли

Ахмет Атаев (защитник, «Аркадаг»),

Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Мерв»),

Батыр Бабаев (вратарь, «Небитчи»).

«Ашхабад»

Пришли

Шатлык Гурбанов (нападающий, «Шагадам»),

Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ахал»),

Пирмурад Султанов (полузащитник, «Шагадам»).

Ушли

Бегли Нурмурадов (вратарь, «Алтын Асыр», окончание аренды).

«Копетдаг»

Пришли

Берды Хотдыев (главный тренер),

Гахрыманберды Чонкаев (тренер),

Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Шагадам»),

Мурат Дадаев (полузащитник, «Шагадам»).

Ушли

Мурат Амантаганов (защитник, «Небитчи»),

Сулейман Мирзоев (нападающий, «Шагадам»),

Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Шагадам»).

«Мерв»

Пришли

Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Алтын Асыр»),

Максат Чагбалиев (защитник, «Небитчи»).

Ушли

Али Хайдаров (полузащитник, «Алтын Асыр»),

Антон Максимов (вратарь, «Аркадаг»),

Шазада Бяшимов (защитник, «Шагадам»).

«Небитчи»

Пришли

Александр Клименко (главный тренер),

Батыр Бабаев (вратарь, «Алтын Асыр»),

Тойли Батыров (защитник, «Ахал»),

Хыдыр Якубов (полузащитник, «Шагадам»,

Бегмурат Арбатов (защитник, «Шагадам»),

Мурат Амантаганов (защитник, «Копетдаг»).

Ушли

Довран Бердыев (защитник, «Ахал»),

Максат Чагбалиев (защитник, «Мерв»),

Ашир Джумадурдыев (защитник, «Шагадам»).

«Шагадам»

Пришли

Илья Тамуркин (полузащитник, «Аркадаг»),

Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Аркадаг»),

Ашир Джумадурдыев (защитник, «Небитчи»),

Шазада Бяшимов (защитник, «Мерв»),

Руслан Приев (защитник, «Ахал», аренда),

Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Ахал», аренда),

Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Ахал»),

Сулейман Мирзоев (нападающий, «Копетдаг»),

Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Копетдаг»).

Ушли

Шатлык Гурбанов (нападающий, «Ашхабад»),

Пирмурад Султанов (полузащитник, «Ашхабад»),

Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Копетдаг»),

Мурат Дадаев (полузащитник, «Копетдаг»).

Хыдыр Якубов (полузащитник, «Небитчи»,

Бегмурат Арбатов (защитник, «Небитчи»).

Источник: Федерация футбола Туркменистана.