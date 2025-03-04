Трансферы в туркменском футболе: ключевые переходы перед стартом чемпионата
4 марта стартует 33-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов Высшей лиги. Перед стартом сезона-2025 клубы могли укрепить свои составы новыми игроками, трансферное окно для них было открыто с 1-го по 28 февраля. О самых важных переходах футболистов – в материале «Туркменпортал».
«Аркадаг»
Пришли
- Ахмет Атаев (защитник, «Алтын Асыр»),
- Антон Максимов (вратарь, «Мерв»),
- Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Ахал»),
- Довлетмурад Аннаев (тренер),
- Ахмет Аллабердыев (тренер).
Ушли
- Назар Товакелов (полузащитник, «Ахал»),
- Бегмурат Байов (полузащитник, «Ахал»,
- Какагельды Бердыев (вратарь, «Ахал», аренда),
- Илья Тамуркин (полузащитник, «Шагадам»),
- Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Шагадам»).
«Ахал»
Пришли
- Назар Товакелов (полузащитник, «Аркадаг»),
- Бегмурат Байов (полузащитник, «Аркадаг»),
- Какагельды Бердыев (вратарь, «Аркадаг», аренда),
- Довран Бердыев (защитник, «Небитчи»).
Ушли
- Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Аркадаг»),
- Руслан Приев (защитник, «Шагадам», аренда),
- Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Шагадам», аренда),
- Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Шагадам»),
- Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ашхабад»),
- Тойли Батыров (защитник, «Небитчи»).
«Алтын Асыр»
Пришли
- Сулейман Мухадов (нападающий, «Алай», (Кыргызстан)),
- Али Хайдаров (полузащитник, «Мерв»),
- Бегли Нурмурадов (вратарь, «Ашхабад», вернулся из аренды).
Ушли
- Ахмет Атаев (защитник, «Аркадаг»),
- Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Мерв»),
- Батыр Бабаев (вратарь, «Небитчи»).
«Ашхабад»
Пришли
- Шатлык Гурбанов (нападающий, «Шагадам»),
- Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ахал»),
- Пирмурад Султанов (полузащитник, «Шагадам»).
Ушли
- Бегли Нурмурадов (вратарь, «Алтын Асыр», окончание аренды).
«Копетдаг»
Пришли
- Берды Хотдыев (главный тренер),
- Гахрыманберды Чонкаев (тренер),
- Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Шагадам»),
- Мурат Дадаев (полузащитник, «Шагадам»).
Ушли
- Мурат Амантаганов (защитник, «Небитчи»),
- Сулейман Мирзоев (нападающий, «Шагадам»),
- Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Шагадам»).
«Мерв»
Пришли
- Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Алтын Асыр»),
- Максат Чагбалиев (защитник, «Небитчи»).
Ушли
- Али Хайдаров (полузащитник, «Алтын Асыр»),
- Антон Максимов (вратарь, «Аркадаг»),
- Шазада Бяшимов (защитник, «Шагадам»).
«Небитчи»
Пришли
- Александр Клименко (главный тренер),
- Батыр Бабаев (вратарь, «Алтын Асыр»),
- Тойли Батыров (защитник, «Ахал»),
- Хыдыр Якубов (полузащитник, «Шагадам»,
- Бегмурат Арбатов (защитник, «Шагадам»),
- Мурат Амантаганов (защитник, «Копетдаг»).
Ушли
- Довран Бердыев (защитник, «Ахал»),
- Максат Чагбалиев (защитник, «Мерв»),
- Ашир Джумадурдыев (защитник, «Шагадам»).
«Шагадам»
Пришли
- Илья Тамуркин (полузащитник, «Аркадаг»),
- Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Аркадаг»),
- Ашир Джумадурдыев (защитник, «Небитчи»),
- Шазада Бяшимов (защитник, «Мерв»),
- Руслан Приев (защитник, «Ахал», аренда),
- Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Ахал», аренда),
- Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Ахал»),
- Сулейман Мирзоев (нападающий, «Копетдаг»),
- Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Копетдаг»).
Ушли
- Шатлык Гурбанов (нападающий, «Ашхабад»),
- Пирмурад Султанов (полузащитник, «Ашхабад»),
- Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Копетдаг»),
- Мурат Дадаев (полузащитник, «Копетдаг»).
- Хыдыр Якубов (полузащитник, «Небитчи»,
- Бегмурат Арбатов (защитник, «Небитчи»).
Источник: Федерация футбола Туркменистана.