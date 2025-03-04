Трансферы в туркменском футболе: ключевые переходы перед стартом чемпионата

Трансферы в туркменском футболе: ключевые переходы перед стартом чемпионата

4 марта стартует 33-й чемпионат Туркменистана по футболу среди клубов Высшей лиги. Перед стартом сезона-2025 клубы могли укрепить свои составы новыми игроками, трансферное окно для них было открыто с 1-го по 28 февраля. О самых важных переходах футболистов – в материале «Туркменпортал».

«Аркадаг»

Пришли

  • Ахмет Атаев (защитник, «Алтын Асыр»),
  • Антон Максимов (вратарь, «Мерв»),
  • Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Ахал»),
  • Довлетмурад Аннаев (тренер),
  • Ахмет Аллабердыев (тренер).

Ушли

  • Назар Товакелов (полузащитник, «Ахал»),
  • Бегмурат Байов (полузащитник, «Ахал»,
  • Какагельды Бердыев (вратарь, «Ахал», аренда),
  • Илья Тамуркин (полузащитник, «Шагадам»),
  • Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Шагадам»).

«Ахал»

Пришли

  • Назар Товакелов (полузащитник, «Аркадаг»),
  • Бегмурат Байов (полузащитник, «Аркадаг»),
  • Какагельды Бердыев (вратарь, «Аркадаг», аренда),
  • Довран Бердыев (защитник, «Небитчи»).

Ушли

  • Язгылыч Гурбанов (полузащитник, «Аркадаг»),
  • Руслан Приев (защитник, «Шагадам», аренда),
  • Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Шагадам», аренда),
  • Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Шагадам»),
  • Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ашхабад»),
  • Тойли Батыров (защитник, «Небитчи»).

«Алтын Асыр»

Пришли

  • Сулейман Мухадов (нападающий, «Алай», (Кыргызстан)),
  • Али Хайдаров (полузащитник, «Мерв»),
  • Бегли Нурмурадов (вратарь, «Ашхабад», вернулся из аренды).

Ушли

  • Ахмет Атаев (защитник, «Аркадаг»),
  • Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Мерв»),
  • Батыр Бабаев (вратарь, «Небитчи»).

«Ашхабад»

Пришли

  • Шатлык Гурбанов (нападающий, «Шагадам»),
  • Довлетяр Бердыев (вратарь, «Ахал»),
  • Пирмурад Султанов (полузащитник, «Шагадам»).

Ушли

  • Бегли Нурмурадов (вратарь, «Алтын Асыр», окончание аренды).

«Копетдаг»

Пришли

  • Берды Хотдыев (главный тренер),
  • Гахрыманберды Чонкаев (тренер),
  • Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Шагадам»),
  • Мурат Дадаев (полузащитник, «Шагадам»).

Ушли

  • Мурат Амантаганов (защитник, «Небитчи»),
  • Сулейман Мирзоев (нападающий, «Шагадам»),
  • Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Шагадам»).

«Мерв»

Пришли

  • Довлетмухаммет Джаллатов (вратарь, «Алтын Асыр»),
  • Максат Чагбалиев (защитник, «Небитчи»).

Ушли

  • Али Хайдаров (полузащитник, «Алтын Асыр»),
  • Антон Максимов (вратарь, «Аркадаг»),
  • Шазада Бяшимов (защитник, «Шагадам»).

«Небитчи»

Пришли

  • Александр Клименко (главный тренер),
  • Батыр Бабаев (вратарь, «Алтын Асыр»),
  • Тойли Батыров (защитник, «Ахал»),
  • Хыдыр Якубов (полузащитник, «Шагадам»,
  • Бегмурат Арбатов (защитник, «Шагадам»),
  • Мурат Амантаганов (защитник, «Копетдаг»).

Ушли

  • Довран Бердыев (защитник, «Ахал»),
  • Максат Чагбалиев (защитник, «Мерв»),
  • Ашир Джумадурдыев (защитник, «Шагадам»).

«Шагадам»

Пришли

  • Илья Тамуркин (полузащитник, «Аркадаг»),
  • Гурбанмурат Гараев (вратарь, «Аркадаг»),
  • Ашир Джумадурдыев (защитник, «Небитчи»),
  • Шазада Бяшимов (защитник, «Мерв»),
  • Руслан Приев (защитник, «Ахал», аренда),
  • Ягшисахет Довлетгельдыев (нападающий, «Ахал», аренда),
  • Азизбек Бекчанов (полузащитник, «Ахал»),
  • Сулейман Мирзоев (нападающий, «Копетдаг»),
  • Ниязмурад Кулязов (нападающий, «Копетдаг»).

Ушли

  • Шатлык Гурбанов (нападающий, «Ашхабад»),
  • Пирмурад Султанов (полузащитник, «Ашхабад»),
  • Шамухаммет Джумаев (полузащитник, «Копетдаг»),
  • Мурат Дадаев (полузащитник, «Копетдаг»).
  • Хыдыр Якубов (полузащитник, «Небитчи»,
  • Бегмурат Арбатов (защитник, «Небитчи»).

Источник: Федерация футбола Туркменистана.