Посол Туркменистана принял участие в Токийском марафоне

Посол Туркменистана в Японии Атадурды Байрамов стал участником престижного международного забега «Токио Марафон – 2025». Мероприятие собрало более 38 000 участников со всего мира и является одним из шести марафонов, входящих в престижную серию World Marathon Majors. Об этом говорится в сообщении посольства Туркменистана в Японии.

В интервью представителям СМИ посол Байрамов подчеркнул значимость политики туркменского руководства по продвижению здорового образа жизни и привлечению молодежи к занятиям физкультурой и спортом. Он отметил, что благодаря инициативам Национального Лидера туркменского народа и последовательной работе Президента Туркменистана в Ашхабаде созданы все условия для развития спорта.

Дипломат также упомянул вклад Туркменистана в глобальное развитие спорта через принятые по инициативе страны резолюции ООН, включая провозглашение 3 июня Всемирным днем велосипеда и резолюцию «Интеграция массового велосипедного движения в системы общественного транспорта для достижения устойчивого развития».

Токийский марафон, ежегодно проводимый под патронажем городских властей, имеет платиновый статус от World Athletics и представляет собой дистанцию 42 км 195 метров.