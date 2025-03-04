В Туркменистане прошла международная конференция «Язык – важнейшее средство доброжелательных взаимоотношений»

В Институте международных отношений МИД Туркменистана 28 февраля состоялась Международная учебно-методическая конференция, посвященная роли языка в развитии международных отношений. Мероприятие было приурочено к 33-й годовщине вступления Туркменистана в ООН и 30-летию постоянного нейтралитета страны, сообщается на сайте министерства образования.

Конференция объединила преподавателей из учебных заведений Туркменистана и представителей зарубежных партнеров института из 12 стран, включая Россию, Пакистан, Венгрию, Казахстан, США, Иран, Бахрейн и Корею. Участники поделились опытом и практическими примерами успешного преподавания иностранных языков.

По итогам конференции эксперты отметили, что представленные доклады будут способствовать эффективному внедрению инновационных технологий и новых методов в преподавании иностранных языков.

Участники конференции приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову, в котором выразили благодарность за создание благоприятных условий для развития международного сотрудничества в сфере образования и поддержку языкового образования, необходимого для подготовки специалистов международного уровня.