В Туркменистане пройдет конкурс стартапов среди молодых экономистов

Туркменский государственный институт экономики и управления планирует провести 14 марта 2025 года «Конкурс стартапов молодых экономистов: Инновационная экономика» среди студентов высших учебных заведений страны.

Основными целями мероприятия являются выявление талантливой молодежи и стимулирование их участия в инновационных проектах, а также популяризация инициатив Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в этой области.

Конкурс также направлен на реализацию «Национальной программы социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2052 годы в эпоху Возрождения нового этапа могущественного государства», «Концепции развития цифрового образования в Туркменистане» и «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019-2025 годы».

Желающие принять участие в конкурсе могут отправить свои стартап-проекты, подготовленные в соответствии с Положением, до 6 марта 2025 года на электронную почту tdydi.startap@sanly.tm. Положение о конкурсе размещено на сайте института по адресу tsiem.edu.tm.