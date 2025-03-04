В Туркменабате отметили 115-летие заслуженного бахши Туркменистана Мустака Аймедова

В этом году отмечается 115-летие заслуженного бахши Туркменистана Мустака Аймедова.

В память об известном музыканте в Доме культуры города Туркменабат состоялось торжественное мероприятие, которое началось с научно-практической конференции «Путь мастера – пример для учеников», сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

В фойе была развернута выставка, посвящённая жизни и творчеству бахши, центральное место в ней занимал дутар, на котором играл мастер.

Мустак Аймедов оставил яркий след в туркменском музыкальном искусстве, в наши дни его ученики и последователи продолжают его дело.

Он родился в 1910 году в селе Бурдалык Ходжамбазского этрапа. Петь и играть на дутаре учился у таких мастеров, как Хочджи бахши, Овлягулы бахши, Джумагулы бахши. Он участвовал в боях на полях сражений Великой Отечественной войны. Демобилизовался только в 1951 году и переехал жить в село Эсенменгли Халачского этрапа, где руководил школьным ансамблем художественной самодеятельности.

В 1960 году ему поручили создать ансамбль дутаристок в Доме культуры села Астанабаба Керкинского этрапа, с чем он отлично справился. Ансамбль завоевал известность не только в своём регионе, но и во всём Туркменистане. Мустак Аймедов до конца своей жизни руководил этим коллективом.

В середине 60-х годов его уже знали далеко за пределами Лебапа, приглашали выступать на туркменское радио и телевидение. В золотом фонде Гостелерадио страны хранятся записи с песнями в его исполнении «Demir donly», «Gyrat», «Halal bolsun», «Gara saç» и другие.

Заслуженный бахши Туркменистана Орен Атаков, занимаясь исследованием жизни и творчества Мустака Аймедова, собрал немало материалов. Выступая на этой юбилейной конференции О.Атаков представил интересные факты из биографии именитого бахши, сведения о его учителях, о том, какое влияние они оказали на его творчество и, конечно, об учениках, которые достойно продолжают дело Мустака Аймедова.

Народный бахши Туркменистана Гурбандурды Овезов своё выступление посвятил песням, исполняемым в эрсаринском стиле.

Преподаватель детской школы искусств № 2 города Туркменабат Умит Мустаков — внук М.Аймедова — кратко проанализировал особенности его исполнительского искусства.

По завершению конференции состоялся концерт, в программу которого вошли песни из репертуара Мустака Аймедова.

Мероприятие было организовано Управлением национального нематериального наследия Министерства культуры Туркменистана и специальной школой искусств Лебапского велаята.