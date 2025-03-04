«Витебск» Джумаева обыграл «Слуцк» в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси

«Витебск» обыграл «Слуцк» в домашнем матче 1/4 финала Кубка Беларуси, Встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Куадио (31-я минута) и Теверов (62).

Туркменский защитник «Витебска» Вепа Джумаев вышел в стартовом составе и провел на поле 90 минут.

В другом четвертьфинальном матче Кубка Беларуси «Торпедо-БелАЗ» сыграл на выезде вничью с брестским «Динамо» (0:0). Полузащитник сборной Туркменистана Теймур Чарыев не был включен в заявку «автозаводцев» на игру из-за повреждения.