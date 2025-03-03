Porsche выпустила новое поколение Macan Turbo: 639 л.с. и разгон за 3,3 секунды

Компания Porsche представила новое поколение кроссовера Macan, который производится на заводе в Лейпциге с мая 2024 года. Теперь он доступен исключительно в электрическом варианте.

Автомобиль создан на новой платформе, разработанной совместно с Audi.

Внутри салона расположены три экрана: цифровая приборная панель, центральный дисплей и экран для пассажира. Покупателям доступны четыре версии: Macan Electric, Macan 4 Electric, Macan 4S Electric, а также самая мощная – Macan Turbo Electric, которая поражает мощностью и скоростью, сохраняя при этом практичность семейного кроссовера.

Macan Turbo Electric оснащен двумя моторами, выдающими 639 лошадиных сил и 1130 Нм крутящего момента. Это позволяет автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 3,3 секунды. Запас хода на одном заряде – до 612 км. Мощная зарядка позволяет пополнить батарею с 10% до 80% за 21 минуту.

Несмотря на спортивный характер, разработчики не забыли сделать машину практичной. Объем основного багажника составляет 540 литров, а под капотом есть дополнительный отсек на 84 литра.



