Microsoft экспериментирует с бесплатным Office с рекламой вместо подписки

Microsoft тестирует возможность предоставления бесплатного доступа к пакету Office (Word, Excel, PowerPoint и др.) в обмен на просмотр рекламы. Пока эксперимент проводится в ограниченном числе стран, например в Индии, пишет издание Beebom.

Пользователям в этих странах предлагается скачать пакет приложений из Microsoft Store без оформления подписки Microsoft 365. Однако, во время работы в этих приложениях будут показываться рекламные баннеры и короткие (15-секундные) видеоролики.

В Microsoft подтвердили проведение тестов, но подчеркнули, что пока нет окончательного решения о запуске такой версии Office для всех пользователей. Будущее бесплатного пакета с рекламой, вероятно, будет зависеть от результатов тестирования в разных регионах.