Mercedes-Benz C-класса обзаведется новым V8 в ходе рестайлинга в ближайшие месяцы

Mercedes-AMG готовит замену гибридной установки для самой мощной версии C-класса. Вместо двухлитровой «четвёрки» на гибридном приводе, в 2026 году появится новый V8. По данным Autocar, решение перейти на традиционный V8 вызвано критикой текущей гибридной схемы.

Источник издания утверждает, что двигатель будет полностью новым. Первый автомобиль с этим мотором — Mercedes-AMG CLE 63 — будет анонсирован в конце текущего года. Новый V8, вероятно, будет основан на четырёхлитровом турбированном двигателе, который используется в других моделях компании, но с рядом доработок.

Кроме того, мотор получит элементы электрификации. Это будет «мягкий гибрид», с интегрированным стартер-генератором в коробке передач. В AMG также планируют добавить генератор искусственного звука, чтобы улучшить акустическое восприятие при вождении.

Хотя Mercedes-Benz ещё не раскрывает подробности о двигателе, инсайдеры подтверждают информацию, что компания разрабатывает новые ДВС для будущих моделей с числом цилиндров от четырёх до восьми.