Canalys назвала самые популярные бренды ПК: Lenovo и HP в лидерах, Apple – догоняет

По данным Canalys, в четвертом квартале 2024 года Apple показала наибольший рост среди всех производителей персональных компьютеров. Доля Mac на мировом рынке достигла 10,2 %, что позволило компании укрепить позиции в корпоративном сегменте.

Хотя Apple занимает четвертое место в общем рынке ПК, в категории ИИ-совместимых компьютеров она безусловный лидер. В 2024 году на такие устройства пришлось 17 % всех проданных ПК, и Mac занял 45 % этого сегмента. Ближайшие конкуренты, Lenovo и HP, получили по 12 %.

Распределение рынка ПК в четвертом квартале 2024: