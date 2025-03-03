Canalys назвала самые популярные бренды ПК: Lenovo и HP в лидерах, Apple – догоняет
По данным Canalys, в четвертом квартале 2024 года Apple показала наибольший рост среди всех производителей персональных компьютеров. Доля Mac на мировом рынке достигла 10,2 %, что позволило компании укрепить позиции в корпоративном сегменте.
Хотя Apple занимает четвертое место в общем рынке ПК, в категории ИИ-совместимых компьютеров она безусловный лидер. В 2024 году на такие устройства пришлось 17 % всех проданных ПК, и Mac занял 45 % этого сегмента. Ближайшие конкуренты, Lenovo и HP, получили по 12 %.
Распределение рынка ПК в четвертом квартале 2024:
- Lenovo — 25 %
- HP — 20 %
- Dell — 15 %
- Apple — 10 %
- Asus — 7 %
- Acer — 6 %
- Huawei — 2 %
- Microsoft — 0,4 %
- Другие — 15 %