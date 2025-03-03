Театр восточного региона Туркменистана представил премьеру спектакля «Алтынджан»

В преддверии Международного женского дня Государственный музыкально-драматический театр имени Сейитназара Сейди представил зрителям премьеру спектакля «Алтынджан», поставленного по мотивам романа Османа Одаева «Алтынджан хатын». Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Премьера с успехом прошла в рамках конкурса «Сердце матери наполнено теплом», объявленного Министерством культуры страны и Национальным центром профсоюзов Туркменистана.

Пьесу для постановки написал Байрам Акадов, старший преподаватель Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди, кандидат филологических наук. Постановку спектакля осуществил режиссер театра Перхат Худайберенов.

Главными героями спектакля, события которого происходят в XI веке, являются известные исторические личности – Тогрул-бек и его жена Алтынджан.

Сюжетная линия новой постановки, убедительная игра актеров погружают зрителя в глубины исторических событий. Положительное влияние на художественное исполнение пьесы оказало и то, что она была написана в стихах.

Спектакль раскрывает мужество, преданность и находчивость туркменских женщин в непростые времена. В сюжете показана верность Алтынджан мужу и семье, её смелость и справедливость.

Бурными аплодисментами зрители приветствовали дуэт молодых артистов – Довлета Хайтгулыева и Айсенем Назаровой, сыгравших роли Тогрул-бека и Алтынжан.

Декорации к спектаклю подготовлены заслуженным деятелем искусств Туркменистана Мыратом Хайтыевым. Музыкальное сопровождение, созданное Русланом Хемраевым, гармонично сочетается с ходом событий.

Все актеры, принимавшие участие в спектакле, внесли большой вклад в его успех, отмечает источник.