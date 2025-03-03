Стартовали мировые продажи бюджетных iPhone 16E

28 февраля открылись продажи iPhone 16E — нового поколения доступных смартфонов Apple, которое раньше выходило под брендом SE.

Устройство продается в большинстве крупных стран мира по рекомендуемой цене от $599. Модель предлагается в двух цветах: чёрном и белом.

iPhone 16E получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей с частотой 60 Гц. Смартфон работает на базе актуального процессора A18 Bionic с 8 ГБ оперативной и 128/256/512 ГБ встроенной памяти, имеет разъём USB-C и кнопку Action Button. Объём батареи смартфона составляет 3961 мАч, он работает около 13 часов через подключение Wi-Fi с сёрфингом в Сети.

Гаджет получил одну основную камеру с разрешением 48 Мп. На передней стороне смартфона появился вырез в виде чёлки с Face ID — в последний раз его можно было увидеть ещё в iPhone 14.