Серия Galaxy S25 побил рекорды продаж в Южной Корее: 1 млн смартфонов за 21 день

Новые смартфоны Samsung Galaxy S25 стали настоящим хитом продаж в Южной Корее. Линейка Galaxy S25 побила рекорд, установленный Galaxy Note 10 в 2019 году. Тогда Samsung удалось продать 1 миллион смартфонов за 25 дней, а Galaxy S25 достиг того же результата всего за 21 день.

Полмиллиона покупателей в Южной Корее выбрали модель Galaxy S25 Ultra, что сделало её самой популярной среди флагманов. Среди предпочтений пользователей выделяются цвета: серебристо-белый (Titanium White Silver) и серебристо-синий (Titanium Silver Blue) для S25 Ultra, а для моделей Galaxy S25 и Galaxy S25 Plus — серый (Silver Shadow) и синий (Ice Blue).

Смартфоны линейки продемонстрировали отличные результаты на домашнем рынке, несмотря на критику относительно недостатка инноваций.