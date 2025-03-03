Китай разгоняет поезда до 450 км/ч: прошли испытания сверхскоростного CR450

Китай приступил к масштабным испытаниям нового высокоскоростного поезда CR450. Ожидается, что он будет значительно быстрее своего предшественника, развивая скорость до 450 км/ч.

По данным China State Railway Group Co., Ltd, этот поезд – прототип должен превзойти существующую модель CR400, способную разгоняться до 350 км/ч. Цель испытаний – подготовить CR450 к коммерческому использованию.

Чтобы достичь скорости в 450 км/ч, инженеры внесли ряд улучшений. Они усовершенствовали систему, отвечающую за движение поезда, применив магниты и водяное охлаждение.

Также была изменена конструкция тележек (колесных пар) для уменьшения сопротивления воздуха. Кроме того, инженеры облегчили некоторые детали поезда.

Все эти изменения разработаны Научно-исследовательским институтом локомотивов и транспортных средств (CARS).





