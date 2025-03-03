Исследование: аккумуляторы Hyundai изнашиваются медленнее, чем у Tesla

Исследователи из австралийского маркетплейса Pickles протестировали около 250 электромобилей с пробегом и выяснили, что их аккумуляторы в среднем сохраняют около 90,1% энергоемкости после 120 тысяч км, сообщает Autoevolution.

При этом оказалось, что батареи Hyundai менее подвержены деградации, чем у Tesla.

Средний показатель энергоёмкости, выявленный испытателями на электрокарах с пробегом 120 тысяч км и более, составил 90,1% от заводского. В диапазоне от 40 до 80 тысяч он зафиксирован на показателе 94,5%, а на пробеге порядка 20 тысяч км — 98,2%. В зависимости от возраста электрокара аккумулятор сохраняет от 97,2% энергоёмкости для двухлетней машины до 93,7% для автомобилей в возрасте четыре года и старше.

У протестированных электрокаров Tesla в среднем батареи деградировали на 7,7%, тогда как для BYD – 1,4%, а у Hyundai – всего 0,7%.

Однако исследователи оговариваются, что, вероятнее всего, разница обусловлена относительной свежестью участвовавших в испытаниях машин из Китая и Кореи. К примеру, средний пробег испытанных Tesla — 42,4 тысячи км, а у Hyundai — только 29,2 тысячи.

Деградация батареи остается ключевым фактором, влияющим на выбор электромобиля. В декабре 2024 года ученые из Стэнфордского университета выяснили, что срок службы аккумуляторов может быть почти в 1,5 раза дольше, чем считалось.