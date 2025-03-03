В Туркменистане назвали победительниц национального конкурса «Женщина года»
В Ашхабаде, в Центре общественных организаций в преддверии Международного женского дня прошел финальный тур конкурса «Женщина года».
Участницы конкурса, победившие в отборочных турах, проходивших в велаятах и городах Ашхабад и Аркадаг, в финале соперничали в 8 номинациях, сообщает «Туркменистан: золотой век».
По итогам конкурса жюри объявило победительниц в соответствующих номинациях:
- «За высокие организаторские способности, проявленные в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства» — директор школы №27 имени Бердымухамеда Аннаева Геокдепинского этрапа Ахалского велаята Огулшат Дурдыева.
- «За сохранение и развитие искусства национального художественного рукоделия в могущественном государстве» — жительница Каракумского этрапа Марыйского велаята Менгли Долиева.
- «За распространение в мире духовных ценностей и национального культурного наследия» — артистка народного театра «Gurjak» отдела культуры этрапа Махтумкули Балканского велаята Мерджен Сейидова.
- «За достижения в воспитании детей» — преподаватель начальных классов специализированной средней школы №3 с углубленным изучением английского языка города Аркадаг Мяхри Шыхыева.
- «За работу по укреплению обороны страны и законности в обществе» — психолог воинской части №20020 города Ашхабад Айгозел Аннамырадова.
- «За вклад в развитие села» — руководитель дайханского хозяйства «Daýhan zenan yhlasy» Сакарчагинского этрапа Марыйского велаята Хурмагозель Мяликова.
- «За вклад в развитие рыночной экономики и предпринимательства страны» — предприниматель, жительница города Дашогуз Дашогузского велята Багтыгуль Меретгылыджова.
- «За заслуги в продолжении традиции наставничества» — преподаватель детской школы исскуств Даневского этрапа Лебапского велаята Мяхрибан Эргешова.
Победители были награждены почётными грамотами и памятными подарками.
Конкурс организован Центральным советом Союза женщин Туркменистана. Основная цель конкурса – раскрытие способностей и талантов женщин, сохранение традиционных семейных ценностей, защита материнства и детства, а также пропаганда здорового образа жизни.