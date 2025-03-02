Tmcell запустил в Туркменистане бесплатную услугу «Ораза»
В священный месяц Рамадан, который продлится с 1 по 29 марта, национальный сотовый оператор Туркменистана Tmcell («Алтын Асыр») запустил специальную бесплатную услугу «Ораза». Данный сервис позволяет абонентам получать информацию о расписании поста в зависимости от региона проживания.
Для удобства пользователей компания разработала систему USSD-кодов, учитывающую особенности времени начала и окончания поста в разных регионах страны:
- — *0870*1# — для жителей Ахалского велаята, городов Ашхабад и Аркадаг
- — *0870*2# — для абонентов Балканского велаята
- — *0870*3# — для пользователей Дашогузского велаята
- — *0870*4# — для жителей Марыйского велаята
- — *0870*5# — для абонентов Лебабского велаята
Услуга предоставляется бесплатно всем абонентам Tmcell на период священного месяца Рамадан, что позволит верующим точно соблюдать время поста согласно исламским традициям.