Tmcell запустил в Туркменистане бесплатную услугу «Ораза»

В священный месяц Рамадан, который продлится с 1 по 29 марта, национальный сотовый оператор Туркменистана Tmcell («Алтын Асыр») запустил специальную бесплатную услугу «Ораза». Данный сервис позволяет абонентам получать информацию о расписании поста в зависимости от региона проживания.

Для удобства пользователей компания разработала систему USSD-кодов, учитывающую особенности времени начала и окончания поста в разных регионах страны:

— *0870*1# — для жителей Ахалского велаята, городов Ашхабад и Аркадаг

— *0870*2# — для абонентов Балканского велаята

— *0870*3# — для пользователей Дашогузского велаята

— *0870*4# — для жителей Марыйского велаята

— *0870*5# — для абонентов Лебабского велаята

Услуга предоставляется бесплатно всем абонентам Tmcell на период священного месяца Рамадан, что позволит верующим точно соблюдать время поста согласно исламским традициям.​​​​​​​​​​​​​​​​