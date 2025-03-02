Petronas выделила стипендии туркменистанцам для обучения в Малайзии

Малазийская нефтегазовая компания Petronas объявила о выделении полных стипендий для туркменских студентов, желающих получить образование в Технологическом университете (UTP) в Малайзии. Программа направлена на поддержку академически одаренных молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Об этом говорится в сообщении газеты «Нейтральный Туркменистан».

Стипендиальная программа охватывает широкий спектр специальностей в области инженерии, вычислительных технологий и естественных наук. Среди предлагаемых дисциплин – химическая инженерия, нефтяное машиностроение, компьютерные науки, управление бизнесом и нефтяная геология.

Для участия в конкурсе кандидаты должны иметь отличные результаты по профильным предметам в школе и владеть английским языком на уровне не ниже IELTS 5.0 или TOEFL iBT 50 баллов. Компания также отмечает, что успешным кандидатам могут предложить обучение по дисциплине, отличной от той, на которую была подана заявка.

Petronas имеет богатую историю поддержки образования – с 1975 года более 36 000 студентов стали участниками спонсорских образовательных программ компании.

Желающим принять участие в программе необходимо подать полный пакет документов в офис компании в Ашхабаде в течение двух недель с момента публикации объявления.

Среди требуемых документов – резюме, фотографии, копии паспортов, аттестат об окончании школы и сертификат знания английского языка.