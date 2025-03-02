Туркмено-итальянский концерт «Festa della musica» состоялся в Ашхабаде

В Национальном музыкально-драматическом театре Туркменистана имени Махтумкули прошел совместный туркмено-итальянский концерт «Festa della musica» («Фестиваль музыки»), организованный Посольством Италии в Туркменистане при поддержке Министерства культуры страны.

Как сообщает газета «Нейтральный Туркменистан», в программу вечера вошли произведения итальянских композиторов-классиков Джузеппе Верди, Джакомо Пуччини, Джоаккино Россини и Пьетро Масканьи, а также композиции туркменского композитора Нуры Халмамедова. Государственным симфоническим оркестром Туркменистана руководили итальянский дирижер Клаудио Ванделли и заслуженный артист Туркменистана, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Расул Клычев.

Выступая на открытии концерта, посол Итальянской Республики в Туркменистане Луиджи Феррари отметил: «Стало доброй традицией в наших двусторонних отношениях – каждый год, с наступлением весны, встречать этот сезон прекрасным концертом. В этом году мы отмечаем 33-ю годовщину установления дипломатических отношений между нашими странами».

Дипломат также подчеркнул, что за последние годы посольством Италии в тесном сотрудничестве с туркменскими ведомствами был организован ряд значимых культурно-образовательных мероприятий, включая Дни итальянского дизайна, Дни итальянского кино и мероприятия, посвященные итальянской кухне и языку.

Итальянский дирижер Клаудио Ванделли поделился своими впечатлениями о значении события: «Я так воодушевлён возможностью выступить на туркменской сцене вместе с Государственным симфоническим оркестром Туркменистана и моим коллегой, маэстро Расулом Клычевым! Для меня – большая честь представлять итальянское музыкальное искусство на этой прославленной сцене. Культурный диалог и, особенно обмен музыкальными достижения­ми, – это мощный фактор, способствующий углублению и расширению взаимопонимания между нашими народами, которых связывают прочные узы дружбы. Подобные инициативы не только приносят ощутимую пользу нашим государствам, но и вносят неоценимый вклад в столь важный сегодня диалог о мире. Ведь именно культура, в особенности музыкальное искусство, играет ключевую роль в обеспечении мирного развития и установления конструктивного диалога между людьми».

В рамках мероприятия также было объявлено о предстоящей масштабной туркменской археологической выставке в Капитолийском музее в Риме.