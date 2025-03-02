Посол Великобритании в Туркменистане ответил на вопросы о получении визы

По информации, опубликованной на официальной странице Посольства Великобритании в Туркменистане в социальных сетях, дипломатическое представительство провело кампанию #AskTheAmbassador, в ходе которой посол Стивен Конлон ответил на наиболее часто задаваемые вопросы о получении британской визы.

Где находится новый Визовый центр для подачи заявлений и каков его график работы?

Новый Визовый центр расположен в бизнес-центре отеля «Огузкент». Точный адрес и часы работы центра доступны на официальном сайте VFS Global, который занимается приёмом визовых заявлений.

Какова процедура подачи заявления на визу и какие документы необходимы?

Дипломатическое представительство не занимается непосредственной обработкой визовых анкет. Детальные инструкции о процедуре подачи заявления и перечень необходимых документов можно найти на официальных ресурсах: на сайте VFS Global и на портале визовых услуг правительства Соединённого Королевства (www.gov.uk/apply-uk-visa).

Как связаться с визовым центром при возникновении дополнительных вопросов?

Для получения ответов на дополнительные вопросы рекомендуется обращаться в специализированную службу электронной почты Визово-иммиграционной службы Соединённого Королевства (UKVI). Эта услуга предоставляется за символическую плату в размере 2,74 фунта (около $3,50) за каждый запрос. Ответ на вопрос предоставляется в течение двух рабочих дней.

Что делать в случае возникновения проблем с визовым процессом?

Как отмечается в публикации посольства, британская сторона серьёзно относится ко всем обращениям и жалобам, связанным с визовым процессом. При возникновении проблем заявители могут направить жалобу через специальную онлайн-форму на сайте Визово-иммиграционной службы Соединённого Королевства.

Посольство Великобритании рекомендует для получения актуальной информации всегда обращаться к официальным источникам и следить за обновлениями на страницах дипломатического представительства в социальных сетях.