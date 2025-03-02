ООН проводит оценочную миссию в Туркменистане перед конференцией LLDC-3

В министерстве иностранных дел Туркменистана завершила работу первая оценочная миссия ООН по подготовке к Третьей конференции по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю (LLDC-3). Миссию возглавила заместитель Генерального секретаря ООН Рабаб Фатима, сообщает туркменский МИД.

По итогам работы миссии был проведен брифинг с участием руководителей и представителей профильных министерств и ведомств, глав специализированных структур ООН и представителей местных СМИ. Участники обсудили подготовительные меры к международной конференции, которая пройдет в Туркменистане во второй половине 2025 года.

Рабаб Фатима подчеркнула особую значимость предстоящего мероприятия, отметив, что подобные конференции проводятся лишь раз в десятилетие. Она акцентировала внимание на необходимости тщательной координации действий в преддверии LLDC-3.

В ходе брифинга также состоялся обмен мнениями по вопросам своевременной реализации протокольно-организационных мер, подготовки проектов итоговых документов, информационного сопровождения конференции и технического оснащения мест проведения предстоящих мероприятий.