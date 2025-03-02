Одному из выдающихся туркменских поэтов ХХ века Гурбанназару Эзизову исполнилось бы 85 лет

Сегодня исполнилось бы 85 лет Гурбанназару Эзизову — одному из талантливейших туркменских поэтов ХХ века. За свою недолгую, но яркую творческую жизнь он создал произведения, ставшие классикой современной туркменской литературы.

Он известен нам как утончённый, глубоко чувствующий лирик, отразивший в своих стихах, говоря его же словами, «весь этот мир, исполненный добра», сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан».

Гурбанназар Эзизов родился в селении Геоктепе близ Ашхабада, в семье, где из поколения в поколение передавали секреты искусства ювелиров. Подростком он пробовал себя в ювелирном деле и, очевидно, обладал талантом, даже сделал красивую серебряную брошь, которая, судя по стихотворным строкам «Где ты, моя гульяка?», не сохранилась.

Любовь к поэтическому слову взяла верх над филигранным искусством ювелира. Выбор был сделан: «Есть у меня поэзия моя!» – восклицает поэт. По словам его современников, он был очень критичен к себе и работал над каждой строкой. Его отношение к слову ёмко выражено в строках: «Слова мои, я не зову вас в гости, вы – это я, душа моя и плоть».

О том, как Гурбанназар Эзизов пришёл в поэзию, есть воспоминания журналиста И. Пасевьева:

«Ранней весной 1957-го Гурбанназара – высокого, худого, погружённого в свои мысли школьника – привёл в редакцию детской газеты большой знаток и любитель поэзии инженер Гурт Анналиев. Как вспоминал потом народный писатель и тоже наш общий друг Нуры Байрамов, в то время заведующий отделом поэзии, Гурт шепнул Нуры: «Этот парень из ваших, из племени поэтов. Он настоящий!» Ученические робкие стихи привлекали, чувствовалось, что юный автор хорошо знаком не только с туркменской, но и мировой поэзией. С тех пор он часто бывал в газете, начал публиковаться. После окончания Туркменского государственного университета им. Махтумкули даже работал там. Нуры Байрамов внимательно следил за его творчеством, говорил, что в поэзии Гурбанназар тоже зергер, мастер, и намекал, что и Махтумкули был хорошим ювелиром. Стихи и поэмы Гурбанназара стали ярким явлением молодой поэзии 60 — 70-х годов».

Творчество Г.Эзизова с первых юношеских шагов наполнено серьёзными раздумьями о времени и о себе, в нём отклик на многие беды и трагедии мира: отшумевшая Вторая мировая война, тревога за мир и существование планеты Земля:

День и ночь гудит земля родная, нас к добру и миру призывая.

Он создал произведения, в которых раскрывается его богатый духовный мир, покоряющий своей правдивостью и искренностью, где каждая мысль, каждое слово пропущено через сердце творца:

Все дороги мира – через сердце моё идут!

В творчестве Эзизова большое место занимают лирические стихотворения, воспевающие красоту, жизнь и любовь, родную землю. Щемящей любовью к Родине и сыновней верностью пронизаны его стихотворения о море, детстве, просторах туркменской земли:

И где бы я ни был – со мной ты, не променяю я на цветы твоей барханной степной тоски. Твои колючки, твои пески…

Судьба отпустила ему всего 35 лет. Он прожил их «свет в душе храня» и успел подарить людям частицу этого света. Жизнеутверждающие произведения туркменского поэта с неповторимой мелодикой стиха, со своим философским взглядом на жизнь по-прежнему будят мысль, заставляют по-новому взглянуть на всё привычное.