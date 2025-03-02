Для Александра Лукашенко передано приглашение на Международный форум в Ашхабаде

Сегодня чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Республике Беларусь Назаргулы Шагулыев встретился с заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь П.Утюпиным.

В ходе встречи Н.Шагулыев от имени Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова передал для Президента Беларуси Александра Лукашенко приглашение на Международный форум высокого уровня, намеченный к проведению в Ашхабаде 12 декабря.

Стороны также рассмотрели актуальные аспекты межгосударственного взаимодействия в контексте дальнейшей совместной работы по укреплению двустороннего сотрудничества, сообщается на сайте МИД Туркменистана.

Напомним, что в Ашхабаде будет проводиться Международный форум мира и доверия, приуроченный к Международному году мира и доверия и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана.