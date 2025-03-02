В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина отметили Масленицу

В туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина завершилась масленичная неделя. Ученики 2-х классов организованно отметили этот традиционный праздник, символизирующий проводы зимы и встречу весны.

В рамках мероприятия школьники познакомились с историей и традициями Масленицы. Программа включала хороводы, народные песни и угощение блинами. Также был проведен обряд сжигания чучела Масленицы, что по традиции символизирует прощание с зимним периодом и наступление теплых дней.

Мероприятие носило не только развлекательный, но и образовательный характер. Учащиеся получили возможность расширить свои знания о культурных традициях и обычаях.

Праздник в туркмено-российской школе имени А.С. Пушкина прошел в соответствии с запланированной программой и позволил участникам познакомиться с важным элементом культурного наследия.