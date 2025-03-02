В Туркменистане начался священный месяц Ораза

1 марта по мусульманскому лунному календарю в Туркменистане и во всём мусульманском мире начался священный месяц Ораза (Рамазан) – время поста, духовного очищения и добрых дел. В этом году месяц Ораза имеет особое значение, так как его ценности созвучны принятой по инициативе Туркменистана Резолюции ООН «2025 год – Международный год мира и доверия», сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Месяц Ораза, почитаемый мусульманами как период благочестия и духовного совершенствования, начался в атмосфере высокого духовного подъёма. Туркменистанцы под руководством Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова приступили к соблюдению поста, уходящего корнями в глубину тысячелетий.

Как отмечается в источнике, «Ораза – это месяц, утверждающий в мире гуманистические идеалы, единство и сплочённость народов». Традиции месяца Ораза глубоко созвучны менталитету и жизненной философии туркменского народа, его духовно-культурному наследию, которое бережно передавалось из поколения в поколение.

Согласно национальным традициям, в городах и сёлах Туркменистана в течение месяца Ораза будут проводиться садака «agzaçar», читаться «tarawa namazy» и возноситься молитвы о благополучии народа и процветании Отчизны.