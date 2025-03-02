В Риме готовится масштабная выставка археологических сокровищ Туркменистана

Правительства Туркменистана и Италии готовят масштабную археологическую выставку, которая будет представлена в Капитолийском музее Рима. Об этом сообщил посол Итальянской Республики в Туркменистане Луиджи Феррари во время туркмено-итальянского концерта «Festa della musica» в Ашхабаде.

В экспозиции будут представлены уникальные артефакты, обнаруженные на территории древних Маргианы и Нисы, включая ценные находки, сделанные совместными туркмено-итальянскими археологическими экспедициями, а также исследовательскими группами из Турина и Болоньи.

По словам посла, итальянское археологическое сообщество и широкая общественность Италии получат в этом году уникальную возможность лично ознакомиться с древней и богатой историей Туркменистана.