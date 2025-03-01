Туркменистан – Люксембург: прямая трансляция юношеского ЧМ по хоккею

Сегодня, 28 февраля, в Бангкоке в третьем дивизионе группы «B» состоится матч 1-го тура юношеского чемпионата мира по хоккею, в котором сборная Туркменистана (U-18) сыграет против команды Люксембурга. Начало встречи запланировано на 18:00 по ашхабадскому времени.

Болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире на официальном YouTube-канале Международной федерации хоккея с шайбой.

Турнир пройдет в Таиланде с 28 февраля по 6 марта. Помимо Люксембурга, туркменским хоккеистам предстоит сразиться со сборными Таиланда, Боснии, Узбекистана и ЮАР.

На лед выйдет туркменская команда под руководством главного тренера Мейлиса Кулиева.

Состав сборной Туркменистана:

Вратари: Армен Мовсесян, Ораз Джепбаров

Защитники: Сердармырат Йоллыев, Аймырат Аманмедов, Перман Шамухаммедов, Кыяс Устаев, Рустам Омуров, Нуралы Реджепов, Ыхлас Сейитлиев

Нападающие: Султанхамит Вахитов, Шохрат Беглиев, Меретгельды Какаев, Искендерхан Дурдыев, Ровшен Арчаев, Ага Аннамырадов, Даянч Батыров, Хезретали Маммедов, Эльфат Агададаев, Бахтияр Бяшимов.