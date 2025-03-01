Туркменистан и МОТ обсудили итоги совместной работы и планы на 2025 год

В Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялось совещание, посвященное результатам сотрудничества страны с Международной организацией труда (МОТ) за предыдущий год. Участники встречи детально проанализировали выполнение «Дорожной карты совместных мероприятий на 2024-2025 годы» и обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных проектов, сообщает туркменский МИД.

В заседании приняли участие руководители и представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов Туркменистана, а также администраций регионов страны. Международную делегацию возглавила Беате Андрес, помощник Генерального директора и Региональный директор МОТ.

Особое внимание участники совещания уделили обсуждению плана дальнейшего взаимодействия на текущий год в рамках действующей «Дорожной карты», направленной на развитие трудовых отношений и защиту прав работников.