Туркменистан и Иран обсудили укрепление двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с заместителем главы МИД Ирана Вахидом Джалалзаде, в ходе которой стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего партнерства, уделив особое внимание торгово-экономической сфере как ключевому направлению сотрудничества.

Как сообщает МИД Туркменистана, дипломаты обменялись мнениями по вопросам сотрудничества в политико-дипломатической и культурно-гуманитарной областях, а также обсудили международную и региональную повестку.

Представители внешнеполитических ведомств двух стран отметили успешное проведение 17-го заседания Межправительственной туркмено-иранской комиссии по консульским, пограничным и таможенным вопросам, что свидетельствует о системной работе по развитию взаимодействия.

По итогам встречи стороны выразили уверенность, что сотрудничество между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран продолжит развиваться в позитивном ключе, а совместные усилия будут способствовать дальнейшему укреплению партнерства и исторических связей между народами двух стран.