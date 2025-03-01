Туркменистан и Всемирный банк обсудили приоритеты сотрудничества в управлении водными ресурсами

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по Европе и Центральной Азии Антонеллой Бассани, в ходе которой стороны определили ключевые направления партнерства, включая управление водными ресурсами, энергетику, транспорт и взаимосвязанность.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство Туркменистана, особое внимание было уделено официальной позиции Ашхабада по решению водных вопросов в Центральной Азии, основанной на соблюдении международного права, учете интересов всех стран региона и участии международных организаций, прежде всего ООН.

Туркменская сторона подчеркнула, что строительство гидротехнических сооружений на трансграничных реках региона должно соответствовать строгим международным стандартам – технологическим, экологическим и техническим. В ходе переговоров также обсуждались перспективы совместной работы в области сокращения выбросов метана, развития возобновляемых источников энергии и укрепления транспортной инфраструктуры. Эти темы были выделены как приоритетные для дальнейшего взаимодействия между Туркменистаном и Всемирным банком.

В завершение встречи Рашид Мередов и Антонелла Бассани подтвердили обоюдную готовность к углублению сотрудничества.