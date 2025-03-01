Россия передала около 500 учебников Морской средней школе Туркменбаши

В рамках развития российско-туркменского сотрудничества в области образования Морской средней профессиональной школе Агентства транспорта и коммуникации при Кабинете Министров Туркменистана было передано в дар около 500 экземпляров учебно-методических пособий и научно-популярной литературы на русском языке. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ в Туркменистане.

В торжественной церемонии передачи учебных материалов принял участие заведующий консульским пунктом посольства России в городе Туркменбаши Мерген Джеваков.

Как отмечается, в ноябре 2024 года российская сторона также передала в дар художественную и специализированную литературу на русском языке вузам Ашхабада и Туркменабада.