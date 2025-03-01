Рассмотрены возможности открытия корреспондентского пункта Euronews в Ашхабаде

Возможности аккредитации журналистов «Евроньюс» в Туркменистане с последующим открытием корреспондентского пункта в Ашхабаде обсудили сегодня на встрече министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов и делегация телекомпании «Евроньюс» во главе с председателем совета директоров Педро Варгасом Давидом. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Отметив позитивный опыт сотрудничества Туркменистана с «Евроньюс», стороны высказались за развитие партнерства на системной основе с задействованием новых форматов.

Дальнейшее развитие сотрудничества включает взаимодействие по повышению осведомленности общественности о потенциале Туркменистана в сферах культуры, спорта, туризма, об инициативах страны в области устойчивого развития, экологии, транспорта и зеленой энергетики. Особое внимание было уделено мероприятиям международного значения, намеченным к проведению в Туркменистане в течение Международного года мира и доверия.

Также стороны обсудили возможности налаживания сотрудничества по таким направлениям, как повышение квалификации туркменских журналистов и сотрудничество «Евроньюс» с местными телеканалами, отмечает источник.