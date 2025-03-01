Президент Туркменистана принял председателя совета директоров Euronews

Сегодня Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял председателя совета директоров телекомпании Euronews Педро Варгаса Давида.

Как подчёркивалось, в настоящее время в целях повышения престижа Туркменистана в мире налажено активное взаимодействие со средствами массовой информации и международными информационными агентствами разных стран. В этой связи был отмечен положительный опыт плодотворного сотрудничества с телекомпанией Euronews, являющейся ведущей медиаструктурой Европы.

Говоря о двусторонних контактах с Euronews, глава государства сделал акцент на целесообразности их расширения по таким направлениям, как популяризация культурно-исторического наследия Туркменистана в мире и развитие туризма.

Президент Сердар Бердымухамедов также особо отметил большой туристический потенциал Туркменистана, который известен в мире своим богатым национальным достоянием и историческими памятниками.

Страна является одним из старейших культурных центров мира и сегодня обладает огромными возможностями в развитии сферы туризма.

Туркменистан богат не только историческими памятниками, но и удивительной красоты природными ландшафтами. Большие возможности для развития сферы туризма имеют Национальная туристическая зона «Аваза», предгорья Копетдага и пустыня Каракумы.

В этой связи Президент Туркменистана отметил, что видеофильмы о Туркменистане транслируются в специальных передачах телекомпании Euronews.

Глава государства и пригласил Педро Варгаса Давида на Международный форум мира и доверия, который состоится в Ашхабаде 12 декабря, и выразил уверенность, что его учас­тие внесёт свой вклад в успешное проведение этого мероприятия.

Также на встрече были обсуждены важные вопросы международной повестки и проекты взаимного сотрудничества, как уже осуществлённые, так и будущие, сообщает ТДХ.