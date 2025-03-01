Педро Варгас Давид: для Euronews большая честь пропагандировать туркменское ковроткачество

Председатель совета директоров телекомпании Euronews Педро Варгас Давид на встрече с Национальным Лидером туркменского народа, председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым сказал, что посетил Национальный музей туркменского ковра.

Для Euronews большая честь широко пропагандировать в средствах массовой информации это замечательное искусство и традиции, созданные туркменским народом, заявил он.

Также руководитель Euronews признался, что на него большое впечатление произвели ахалтекинские скакуны и подчеркнул большой вклад Гурбангулы Бердымухамедова – настоящего поклонника этих уникальных лошадей – в сохранение чистоты породы и передачу её будущим поколениям, сообщает ТДХ.

Ранее мы сообщали, что рассмотрены возможности открытия корреспондентского пункта Euronews в Ашхабаде.