На сцене туркменского кукольного театра состоялась премьера спектакля «Эне»

На сцене Туркменского государственного кукольного театра состоялась премьера спектакля «Эне» по произведению Айны Атаевой.

Премьера прошла в рамках конкурса «Сердце матери наполнено теплом» среди театров страны, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Постановку осуществил приглашённый режиссёр Мекан Джумабаев, известный своими яркими работами в драматическом театре.

По сюжету, оставшись вдовцом, лесной Дэв отдаёт своего сына на воспитание в семью людей. Малыш растёт в окружении своих названных братьев и впитывает с молоком новообретённой матери добродетели присущие человеческому сердцу. Но это только огорчает отца-Дэва, ведь ему чужды человеческие эмоции.

Главные роли исполняют: Огулдонди Бяшимова, Зыяда Какалыева, заслуженный артист Туркменистана Анначары Какабаев, Махтумкули Худайбердыев. Также в спектакле заняты: Сохбет Пашагулыев, Мердан Хайдаров, Гульнар Оразгельдыева, Ширин Атаева, Огулай Акмаммедова.