На сцене туркменского кукольного театра состоялась премьера спектакля «Эне»
На сцене Туркменского государственного кукольного театра состоялась премьера спектакля «Эне» по произведению Айны Атаевой.
Премьера прошла в рамках конкурса «Сердце матери наполнено теплом» среди театров страны, сообщает «Туркменистан: Золотой век».
Постановку осуществил приглашённый режиссёр Мекан Джумабаев, известный своими яркими работами в драматическом театре.
По сюжету, оставшись вдовцом, лесной Дэв отдаёт своего сына на воспитание в семью людей. Малыш растёт в окружении своих названных братьев и впитывает с молоком новообретённой матери добродетели присущие человеческому сердцу. Но это только огорчает отца-Дэва, ведь ему чужды человеческие эмоции.
Главные роли исполняют: Огулдонди Бяшимова, Зыяда Какалыева, заслуженный артист Туркменистана Анначары Какабаев, Махтумкули Худайбердыев. Также в спектакле заняты: Сохбет Пашагулыев, Мердан Хайдаров, Гульнар Оразгельдыева, Ширин Атаева, Огулай Акмаммедова.