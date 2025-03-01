МГУ проводит онлайн-курсы для преподавателей и студентов языкового вуза Туркменистана

Для преподавателей и студентов Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади стартовали онлайн-курсы повышения квалификации, которые проводит Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Учебно-образовательная программа проходит по двум модулям и посвящена актуальным вопросам преподавания русского языка и литературы. Недавно состоялись первые лекции по литературным тематическим направлениям, сообщается в пресс-релизе вуза.

Лекторами курса выступили заместитель директора Института русского языка и культуры МГУ имени М.В.Ломоносова Валерий Частных, заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Михаил Голубков, профессор Лев Трахтенберг и другие крупные ученые, писатели и преподаватели.

Ожидается, что по завершению курсов студенты и преподаватели ТНИМЯ освоят сложнейшие вопросы филологии и лингвальной педагогики, а также ознакомятся с самыми современными методиками языкового обучения и актуальным взглядом ведущего российского академического сообщества в области русского языка и литературы.